Polícia apura atos racistas de torcedores do Athletico-PR em final com Atlético-MG

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná, que informou a instauração de um inquérito policial para investigar o caso. Além disso, diligências estão sendo realizadas para identificar os suspeitos e estabelecer a dinâmica do fato.

Outro vídeo, gravado por um torcedor do Athletico, mostra uma mulher imitando um macaco dentro de um dos camarotes da Arena da Baixada em ofensa aos próprios torcedores do time rubro-negro.

