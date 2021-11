América-MG vence, sobe na tabela e aumenta drama do Grêmio no Z4

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG está cada vez mais próximo de garantir, matematicamente, a permanência da Série A. E o Grêmio ficou ainda mais perto do rebaixamento. Tudo por conta da vitória mineira, neste sábado (13), em Belo Horizonte. O jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro foi aberto, com emoção desde o início, e polêmicas de arbitragem. No fim, o placar de 3 a 1 resume o que foi a distância dos dois times em campo.

Felipe Azevedo abriu o placar, após impedimento ser revisado pelo VAR. Ademir fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo, e Juninho ampliou para 3 a 0 na arrancada da etapa final. Ferreira descontou para o Grêmio.

O América-MG chega a 44 pontos, salta na tabela e deixa o rebaixamento bem longe. Com chance, até, de jogar com vaga em Copa Sul-Americana e possível Libertadores.

O Grêmio para nos 29 pontos e segue como penúltimo na tabela. O time gaúcho tem mais sete jogos para buscar pelo menos quatro vitórias e sonhar com a fuga do rebaixamento.

GRÊMIO

O primeiro tempo teve duas ocorrências que fizeram o Grêmio literalmente partir para cima do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Primeiro, os jogadores gremistas pediram tiro livre indireto quase em cima da linha do gol do América-MG. Motivo: Matheus Cavichioli errou ao cobrar tiro de meta e tocou duas vezes seguidas na bola. O lance não foi marcado. Depois, o time gaúcho partiu em peso para cima da arbitragem reclamando pênalti de Cavichiolli em Elias. O lance também não foi assinalado.

Em ambos, sequer a cabine do VAR foi usada para revisão.

América-MG

O time de Marquinhos Santos fez um jogo cheio de estratégia. Provavelmente explorando o desespero gremista na luta contra o rebaixamento, o América-MG iniciou a partida em ritmo mais acelerado e buscando bolas longas. Encaixou uma delas, abriu o placar e depois se fechou. Passou mais de 40 minutos controlando espaços à frente da área. Nos acréscimos da primeira etapa, saiu ao ataque e sofreu um pênalti.

A posse de bola no primeiro tempo ajuda a explicar o plano: o América-MG teve 45%, ou seja, deixou nos pés do Grêmio a missão de propor. Com o adversário exposto, nervoso, o Coelho conseguiu construir o placar. Como se fosse "no cansaço" físico e mental do adversário.

Sem criatividade

A presença de Alisson improvisado no meio, como uma espécie de armador, não deu certo. Talvez pela mudança de cenário da partida, logo com quatro minutos e o gol de Felipe Azevedo. Mas muito, também, pelo desempenho do camisa 23 e o resto do Grêmio. Sem criatividade para superar a defesa do América-MG, o time gaúcho foi um poço de ideias. Passou todo o primeiro tempo rodando a bola no meio-campo.

Aos 38 do primeiro tempo, Diego Souza protagonizou o melhor lance de ataque. O centroavante deu uma cavadinha na saída do goleiro e viu Eduardo salvar, de cabeça, em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 1 GRÊMIO

Data e hora: 13/11/2021 (sábado), às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP/FIFA)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

Cartões amarelos: Ricardo Silva, Zárate, Cavichioli (AMG); Ruan (GRE)

Gols: Felipe Azevedo, aos 4 minutos do primeiro tempo (AMG); Ademir, aos 48 minutos do primeiro tempo (AMG); Juninho, aos 2 minutos do segundo tempo (AMG); Ferreira, aos 10 minutos do segundo tempo (GRE).

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric (Anderson), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal; Ademir, Juninho, Alê (Valoura) e Zárate (Rodolfo); Felipe Azevedo (Alan Ruschel) Técnico: Marquinhos Santos.

GRÊMIO

Brenno; Vanderson (Rafinha), Pedro Geromel, Ruan (Diego Churín) e Cortez; Mateus Sarará (Darlan) e Lucas Silva (Diogo Barbosa); Ferreira, Alisson e Elias Manoel (Campaz); Diego Souza Técnico: Vagner Mancini.