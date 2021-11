Bélgica derrota Estônia e garante vaga na Copa do Mundo

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A Bélgica venceu a Estônia por 3 a 1 neste sábado (13), no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, e garantiu de forma antecipada sua 14ª participação em copas do mundo. Os gols da partida foram marcados por Benteken, Carrasco e Thorgan Hazard para os mandantes, enquanto Erik Sorga descontou para os visitantes.

Com o resultado, a seleção belga garantiu sua participação na Copa do Mundo de 2022 com 19 pontos somados, 8 a mais que República Tcheca, a segunda colocada no Grupo E. A Estônia, por outro lado, não possui mais chances de se classificar e soma apenas 4 pontos.

Na próxima rodada, os belgas enfrentam o País de Gales, no dia 16, às 16h45 (horário de Brasília). Estônia entra em campo contra a República Tcheca no mesmo dia e horário.

Outros jogos

A França, atual campeã do mundo, goleou o Cazaquistão por 8 a 0 no Parque dos Príncipes, em Paris, e se classificou para a Copa de 2022.

A vaga veio cedo, com uma rodada de antecedência no Grupo D das Eliminatórias da Europa. Os franceses garantiram a liderança da chave, com 15 pontos, e não podem ser mais ultrapassados.

O Montenegro arrancou um empate com a Holanda fim de jogo depois de sair perdendo por 2 a 0. Com dois gols de Depay, os holandeses venciam o jogo até os 41 minutos da segunda etapa, mas sofreram o empate com gols de Vukotic e Vujnovic.

Com o resultado, a seleção holandesa vai jogar na terça-feira uma "final" contra a Noruega para decidir quem fica com a vaga do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

RESULTADOS DO DIA

Grupo D

Bósnia Herzegovina 1 x 3 Finlândia

França 8 x 0 Cazaquistão

Grupo E

Bélgica 3 x 1 Estônia País de Gales

5 x 1 Bielorrússsia

Grupo G

Noruega 0 x 0 Letônia

Turquia 6 x 0 Gibraltar

Montenegro 2 x 2 Holanda