Internacional vira para cima do Athletico com dois gols de Edenilson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De virada, com dois gols de Edenilson, o Internacional venceu o Athletico por 2 a 1, neste sábado (13), no Beira-Rio. Os visitantes começaram melhor e saíram na frente na partida da 32ª rodada do Brasileirão, mas o jogador que se apresenta à Seleção brasileira amanhã (14) anotou duas vezes para garantir o triunfo colorado.

Com a vitória, o Inter volta, ao menos provisoriamente, ao G6 do torneio, ocupando o sexto posto, com 47 pontos. Já o Rubro-Negro segue com 41 pontos e cai para a 10ª colocação.

As duas equipes voltam a campo pela 33ª rodada. Na terça (16), às 16h, o time paranaense recebe o Atlético-MG na Arena da Baixada. Já o Colorado visita o Cuiabá na Arena Pantanal nesta quarta (17), às 19h.

JOGO

Depois de um início muito apático, o Inter até demorou para tomar o primeiro gol, tendo em vista que foi completamente dominado. No entanto, depois que ficou em desvantagem o time melhorou de rendimento e conseguiu pressionar os visitantes.

O empate logo em seguida também colaborou para equilibrar as ações na primeira etapa. Depois do intervalo, a equipe passou a ditar o ritmo da partida e, com o oportunismo de Edenilson, virou o jogo com méritos. O triunfo mantém o time vivo na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

O Rubro-negro entrou em campo já de olho na final da Copa Sul-Americana. Como o técnico Alberto Valentim deve mandar uma equipe totalmente alternativa para encarar o Atlético-MG na terça, utilizou a partida de hoje como um último teste antes da grande decisão.

Mesmo atuando fora de casa, o time paranaense fez uma boa exibição, dominando completamente o adversário nos primeiros 25 minutos de jogo. Depois disso, o clube gaúcho melhorou e equilibrou na primeira etapa. Contudo, após a saída de Nikão no intervalo, o time da casa dominou a partida e mereceu a virada.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 1 ATHLETICO

Data: 13/10/2021

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Bruno Méndez, Rodrigo Lindoso, Victor Cuesta, Moisés, Maurício, Rodrigo Dourado (INT), Marcinho, Thiago Heleno, Terans (ATH).

Gols: Terans, aos 36 minutos do primeiro tempo para o Athletico, e Edenilson, aos 39 minutos do primeiro tempo e aos 19 minutos do segundo para o Internacional.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Edenilson e Patrick; Matheus Cadorini (Maurício) e Palacios (Mercado). Técnico: Diego Aguirre.

ATHLETICO-PR: Santos; Pedro Henrique (Bissoli), Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Nicolás Hernández; Marcinho, Christian (Jader), Léo Cittadini e Pedrinho; Terans, Nikão (Pedro Rocha) e Renato Kayzer (Carlos Eduardo). Técnico: Alberto Valentim.