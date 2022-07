América-MG vence Goiás, sai da zona de rebaixamento e deixa rival no sufoco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Melhor durante a partida, o América-MG contou com gol de Henrique Almeida no segundo tempo para vencer o Goiás por 1 a 0 em casa, pela 15ª rodada do Brasileirão. O triunfo da noite deste domingo (3) tirou o time da zona de descenso e empurrou justamente os goianos para lá.

O Coelho teve mais iniciativa para buscar o gol, mas o Esmeraldino também ameaçou o gol de Cavichioli apostando na velocidade. Na volta do intervalo, os donos de casa pressionaram e conseguiram o gol na quarta boa chegada, aos 13 minutos. Henrique Almeida tabelou com Pedrinho e mandou para o gol.

Com a vitória, o América ultrapassa o próprio Goiás e salta da 17ª para a 13ª colocação, com 18 pontos. O Esmeraldino herda a vaga no Z4, com 17 pontos.

O América-MG buscou ao máximo abrir os jogos pelas laterais para conseguir entrar na área adversária. A única diferença é que hoje Marlon foi o lateral esquerdo e ele apoiou mais que Avelar, que havia jogado contra o Glorioso. No entanto, o Goiás soube anular melhor as jogadas, dificultando que a bola chegasse para o centroavante Wellington Paulista, que precisou sair da área para ajudar na criação.

Mais retraído, o Esmeraldino aguardava o adversário abrir espaços para tentar contra golpear. Vinícius, em velocidade, ajudou a criar perigo no primeiro tempo, mas só Pedro Raul ameaçou Cavichioli. Depois do intervalo, se abriu mais e deu muito espaço para o rival.

Na segunda etapa, o Goiás se abriu mais e a entrada de Henrique Almeida ajudou a mudar o cenário. Além de fazer o gol, teve mais duas grandes chances nos minutos finais, quando o Esmeraldino ensaiou uma pressão e se desarmou defensivamente.

Os dois clubes voltam a campo pela 16ª rodada do Brasileirão. No sábado (9), às 20h30, o Verdão recebe o Athletico na Serrinha. Na segunda (11), às 20h, o Coelho visita o Internacional no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 0 GOIÁS

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data: 3 de julho de 2022, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Henrique Almeida, Éder (AME), Pedro Raul, Fellipe Bastos (GOI)

Gols: Henrique Almeida, aos 13 minutos do segundo tempo (AME)

AMÉRICA-MG

Cavichioli; Raúl Cáceres (Matheusinho), Éder, Luan Patrick e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Pedrinho (Conti), Everaldo (Felipe Azevedo) e Wellington Paulista (Henrique Almeida). Técnico: Vagner Mancini

GOIÁS

Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano (Danilo Barcelos); Diego, Caio Vinícius (Nicolas), Fellipe Bastos, Elvis (Dadá Belmonte) e Matheus Sales (Luan Dias); Vinícius (Maguinho) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura