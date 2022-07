Bahia e Grêmio criam pouco, empatam e mantêm posições no G4 da Série B

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Foi pouco para um duelo de times tão importantes. Bahia e Grêmio criaram raras oportunidades e empataram em 0 a 0, neste domingo (3), pela 16ª rodada da Série B, em Salvador. O resultado manteve ambos no G4 da competição, mas evitou aproximação ao líder Cruzeiro.

O time nordestino é terceiro colocado com 29 pontos. Os gaúchos estão em quarto, com 26. O primeiro colocado, Cruzeiro, soma 37 e tem um jogo a menos. Por outro lado, o primeiro fora do G4 está um pouco distante. É o Criciúma, com 23 pontos.

A principal chance do jogo aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo quando, após uma falha defensiva do Grêmio, Davó ficou cara a cara com o goleiro e chutou na trave.

O próximo jogo do Bahia será contra o Vila Nova-GO, na sexta-feira (8). Já o Grêmio vai encarar o Náutico no mesmo dia.

O Bahia pautou suas ações ofensivas nas buscas pelos lados do campo. Os avanços de Matheus Bahia e André, combinados com deslocamentos de Raí e Daniel foram os principais meios de buscar o gol rival. O sempre perigoso Rodallega, porém, acabou desabastecido pelos erros no último passe. Sobraram lançamentos e cruzamentos, mas poucos com destino correto. No segundo tempo, houve três lances em que o gol poderia ter acontecido. Rodallega parou em Gabriel Grando, e Davó na trave.

O Grêmio se mostrou uma equipe bem montada, com marcação encaixada e boas ideias táticas. No entanto, falhou muito tecnicamente. Sobraram erros de domínios, passes, lançamentos e dribles. Prejudicado por falhas em série de seus companheiros, Diego Souza participou pouco do jogo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 0 GRÊMIO Data: 03/07/2022 (Domingo)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Geromel, Janderson (GRE); RAí, Mtheus Bahia (BAH)

BAHIA

Danilo Fernandes; André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Emerson Santos (Falcão), Patrick de Lucca (Miqueias), Daniel e Lucas Mugni (Davó); Raí (Jacaré) e Rodallega. Técnico: Enderson Moreira

GRÊMIO

Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Sarará), Bitello e Campaz (Pedro Lucas); Janderson (Emerson), Elias (Ferreira) e Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Roger Machado