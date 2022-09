América-MG vence e complica o Coritiba no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último jogo da noite deste sábado (3) no Brasileiro, o América-MG venceu o Coritiba por 2 a 0, em casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pedrinho e Matheusinho.

O resultado colocou o América-MG na oitava colocação do Brasileirão, com 35 pontos, sete a menos que o Internacional, que abre o G6. O time, no entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Santos, que enfrenta o Goiás nesta segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro.

Enquanto o rival da noite segue melhor no Brasileiro, o Coritiba, por sua vez, está ameaçado pela zona do rebaixamento. Os paranaenses estão em 16º, com os mesmos 25 pontos do Cuiabá, que está em 17º, e recebe o São Paulo neste domingo (4).

Jogando em casa e com o apoito da torcida, o América partiu para cima do Coritiba no início do primeiro tempo. A pressão deu resultado e os mineiros abriram o placar aos 29 minutos com Pedrinho.

No segundo tempo, ambas as equipes lutaram para marcar o gol. Mas só aconteceu aos 32 minutos com Matheusinho, de cabeça no canto do gol que ampliou para o América.

Na próxima rodada, o América-MG visita o Botafogo. O confronto está marcado para acontecer no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília). No mesmo dia, às 18h, o Coritiba recebe o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 CORITIBA

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 3 de setembro de 2022, sábado

Horário: Às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Marlon, Pedrinho (América-MG); Diego, Alef Manga, Thonny Anderson (Coritiba)

GOLS: Pedrinho, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Matheusinho, aos 32 minutos do segundo tempo (América-MG).

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Iago Maidana, Éder e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Matheusinho e Emmanuel Martinez (Benítez); Everaldo (Alê), Pedrinho (Felipe Azevedo) e Henrique Almeida (Mastriani) Técnico: Vagner Mancini.

CORITIBA

Alex Muralha; Natanael (Warley), Jhon Chancellor, Luciano Castán e Diego Porfírio (Rafael Santos); Bernardo, Bruno Gomes e Fabrício Daniel (Biel); Egídio (Robinho), Alef Manga e Adrián Martínez (Thonny Anderson) Técnico: Guto Ferreira.