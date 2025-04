América-MG leva susto, mas bate Amazonas e volta a vencer na Série B

O América-MG venceu o Amazonas por 3 a 1, nesta quinta-feira (17), no estádio Independência, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda vitória do Coelho na competição.

O time da casa abriu o placar logo aos 4 minutos com Miqueias, mas sofreu o empate aos 35, com gol contra de Ricardo Silva. No segundo tempo, Fabinho e Figueiredo garantiram o triunfo americano.

Com o resultado, o América chegou aos seis pontos e ocupa a sexta posição na tabela. O Amazonas, ainda sem vencer, é o 17º, com apenas um ponto.

Na próxima rodada, o América recebe o Goiás no domingo (21), às 20h. Já o Amazonas enfrenta o Avaí, na segunda-feira (22), às 21h, na Arena da Amazônia.