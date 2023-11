Amazonense Bianca Guedes vai disputar mundial de Triathlon Ironman na França

Manaus/AM - A amazonense Bianca Guedes conquistou uma vaga inédita no mundial de triathlon Ironaman na França em 2024, ao vencer a prova 70.3 na categoria 25 até 29 anos, realizada em Fortaleza, no Ceará.

A jovem conquistou o primeiro lugar, depois de superar o percurso composto por 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo e 21,1 km de corrida no tempo de 5h e 10 minutos.

Com o primeiro lugar na categoria dela e o 12º no geral, a atleta garantiu vaga no Mundial de 70.3 na Nova Zelândia e no Mundial Ironman Full Distance que acontece em setembro do ano que vem na França.

Bianca é a primeira mulher do Estado a garantir vaga no Mundial da prova de maior distância de triatlon do mundo.

Com informações da assessoria