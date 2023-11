Mais de 30 modalidades foram contempladas pelo Bolsa Esporte no Amazonas em 2023

Manaus/AM - Em 2023, o Bolsa Esporte Estadual, patrocínio oferecido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), contemplou 131 atletas e paratletas, divididos nas categorias de base, alto rendimento e olímpico/paralímpico. Abrangendo mais de 30 modalidades esportivas, com 124 desportistas na capital e 7 no interior, sendo 86 homens e 44 mulheres, o benefício serviu de impulsionamento ao esporte amazonense para conseguir títulos em nível mundial.

Na categoria de base, foram 60 jovens aptos a receber o patrocínio. Destaque para Caio Arcos, da natação, que também faz parte do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, e foi o primeiro nadador amazonense a chegar em uma final do Troféu Brasil em 23 anos, além de quebrar o recorde dos 200 metros nado livre, recorde que perdurava desde 1998.

No alto rendimento são 44 atletas e 19 paratletas, distribuídos em 21 categorias. Um dos integrantes da categoria é Jair Paulino, Jajá do Wake, que conquistou o Campeonato Mundial de Wakeboard e que detém 24 títulos em sua carreira. Joelso Pimenta, do powerlifting também está inserido no alto rendimento, conquistou neste mês de novembro o Powerlifting World Championship 2023, desbancando atletas da Venezuela, Paraguai, República Tcheca, Índia e Bielorrússia.

Já o rendimento olímpico/paralímpico, conta com oito atletas patrocinados nas modalidades de halterofilismo, tiro com arco, tiro esportivo e atletismo. Três medalhistas nos Jogos Pan e Parapan-Americanos de Santiago fazem parte deste grupo. Pedro Nunes, conquistou a prata no lançamento de dardo. No halterofilismo, Maria de Fátima conquistou o bronze e Lucas dos Santos foi ouro.

Modalidades contempladas

Judô

Natação

Polo Aquático

Jiu-jitsu

Corrida (velocidade e fundismo)

Salto Triplo

Lançamento de Dardo

Wrestling

Futevôlei

Badminton

Karatê

Skate

Ginástica Rítmica

Halterofilismo

Levantamento de Peso

Tênis de Mesa

Boxe Chinês

Powerlifting

Arremesso de Peso

Lançamento de Disco

Fisiculturismo

MMA

Vôlei Sentado

Taekwondo

Wakeboard

Basquete 3×3

Futsal

Muay Thai

Flag Football

Tiro com Arco

Tiro Esportivo

Com informações da assessoria