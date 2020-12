Agora técnico do Fluminense, Marcão exalta Odair e revela apoio de Thiago Silva

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua coletiva de apresentação agora como técnico do Fluminense, nesta quarta-feira (9), o ídolo tricolor Marcão exaltou o trabalho do antecessor, Odair Hellmann, que aceitou proposta do Al-Wasl (EAU), e revelou apoio do amigo Thiago Silva para assumir o posto.

"Para a gente é muito legal pegar o bastão dessa maneira, o treinador saindo por mérito. Isso quer dizer que o estafe todo do clube fez um bom trabalho, contribuímos com o Odair. Desejamos muito sucesso, que ele conquiste coisas grandiosas", disse.

"O mano [Thiago Silva] viu a mensagem e disse que está chegando aqui para me auxiliar. Disse que para auxiliar não, para jogar [risos]. A gente troca mensagem todos os dias, a gente se ajuda, ele lá, eu aqui, e em breve ele estará aqui com a gente podendo ajudar dentro de campo também."

Em 2019, o auxiliar permanente assumiu a equipe faltando 17 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Àquela altura, o Fluminense estava na zona de rebaixamento e brigava para não cair para a Série B, objetivo conquistado com antecedência.

Desta vez, a luta é na parte de cima da tabela, por vaga na Libertadores, o que o ex-volante considera um desafio ainda maior: "Responsabilidade igual, mas maior exigência de empenho. Estou bastante empenhado no projeto, acredito que, com a ajuda de todos, nesse momento, a gente tem grande chance de conquistar o objetivo e manter o time nessa posição. Fico feliz que o clube mais uma vez confiou no trabalho".

Na quinta posição da competição com 39 pontos, o Fluminense não precisa de rupturas. Também por isso, o presidente Mário Bittencourt e o diretor-executivo Paulo Angioni optaram por Marcão, que consideram uma manutenção do trabalho de Odair.

O "novo-velho" comandante concorda e quer seguir o caminho de sucesso trilhado pelo antecessor: "A gente pretende manter tudo de bom que o Odair deixou. A equipe tem uma maneira de jogar hoje, a pessoa que sentar aqui hoje tem que respeitar isso".

"O que a gente puder contribuir da maneira que o Marcão gosta de jogar, a gente vai tentar fazer, vamos ver se o grupo recebe bem. A princípio, vamos manter o que Odair vinha fazendo e manter esse processo que é vencedor para esse Campeonato Brasileiro", completou.

Em 2019, partindo de um resgate do trabalho de Fernando Diniz, Marcão levava a campo uma equipe um pouco mais propositiva que a de Odair Hellmann na construção de jogo -muito pela presença de Paulo Henrique Ganso. Questionado sobre a utilização do camisa 10, o técnico foi só elogios.

"O Paulo [Henrique Ganso] é um jogador que trabalhamos há muito tempo. Tenho um carinho especial por ele, todos sabem. Desde o momento que ele se colocar à disposição, se a gente entender que vai ser o momento dele de novo, tenho certeza que vai nos ajudar, declarou.

A reestreia de Marcão como técnico do Fluminense será no domingo (13), às 20h30, em clássico com o Vasco em São Januário. Enquanto o rival tenta aliviar a pressão na parte de baixo da tabela, o time tricolor busca se manter no G-6 para retornar à Libertadores após oito anos.