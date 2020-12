Neymar e mais jogadores usam camisa com mensagem contra racismo

O jogador Neymar e colegas do Paris Saint-Germain, usam camisas com mensagem contra o racismo no aquecimento da partida contra o Istanbul Basaksehir, no Parc des Princes, pela Liga dos Campeões da Uefa.

O jogo deveria ter acontecido na terça-feira (8), mas foi interrompido no início do 1º tempo, após uma ofensa racista, que partiu do quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, contra o auxiliar técnico camaronês Pierre Webó.

Após a confusão, o atacante brasileiro e Mbappé, se recusaram a jogar enquanto o árbitro permanecesse no local. Em ato de protesto, os dois times se retiraram de campo.

Nesta quarta-feira (9), os jogadores do PSG e do Basaksehir fizeram o aquecimento em campo usando uma camisa branca com a frase em inglês "No to racism", que em português, significa "Não ao Racismo". O trio de arbitragem também vestiu camisas com a mesma mensagem.

Pierre Webó, o auxiliar técnico que sofreu racismo, também entrou em campo com a camisa.