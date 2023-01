Advogado vai basear defesa em infidelidade de Daniel Alves

Ele divide uma cela com beliche, banheiro e ducha com um rapaz que já foi guarda-costas de Ronaldinho e que está condenado por agressão sexual. Na prisão, ele vem sendo bem tratado por outros detentos, chegando inclusive a dar autógrafos.

Segundo a rede de TV Antena 3, Pérez-Alcalde já escreveu o recurso e acredita que seu cliente pode evitar a prisão. O advogado esteve no presídio por duas horas na manhã desta sexta (27) e teria dito que Alves lhe deu uma versão muito sólida do que aconteceu na boate.

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A infidelidade de Daniel Alves será a base do recurso que o advogado Cristóbal Martell Pérez-Alcalde apresentará à Justiça para que o jogador possa ficar em liberdade durante as investigações da polícia espanhola.

