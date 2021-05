Adriano chora ao saber de homenagem na Calçada da Fama do Maracanã

Aos 39 anos, Adriano está afastado do futebol desde 2016, quando teve uma breve passagem pelo Miami United. Formado nas categorias de base do Flamengo, ele passou por São Paulo, Corinthians e Athletico-PR no futebol brasileiro.

Na publicação, Adriano mostrou o momento em que foi informado da homenagem. "Quando eu recebi a notícia do fato [que] vou botar meu pezinho no Maracanã", escreveu o ex-jogador.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Adriano Imperador se emocionou ao descobrir que será homenageado na Calçada da Fama do Maracanã. Na noite de hoje, o ídolo do Flamengo publicou fotos nas redes sociais em que aparece chorando depois de receber a notícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.