Botafogo-SP vence São Bento em jogo com dois gols contra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contando com dois gols contra, o Botafogo-SP venceu o São Bento por 2 a 0 nesta segunda-feira (3), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no encerramento da décima rodada do Campeonato Paulista. Os gols contra foram marcados por Gabriel, no primeiro tempo, e Bruno Leonardo, no segundo, em lance que contou com uma furada do goleiro Luiz Daniel. Apesar da vitória, o Botafogo-SP continua estacionado no terceiro lugar do Grupo A e depende de derrotas da vice-líder Inter de Limeira para chegar às quartas de final. Por outro lado, a equipe respirou na luta contra o rebaixamento e deu um passo importante para permanecer na elite. Já o São Bento segue sem vencer no campeonato e, em penúltimo lugar na classificação geral, precisa superar o 14º colocado Santo André para evitar a queda.