Ferroviária bate o Mirassol e fica mais perto das quartas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com grande atuação do artilheiro Bruno Mezenga, a Ferroviária venceu o Mirassol por 3 a 1 nesta segunda (3), no estádio José Maria de Campos Maia, na sequência da décima rodada do estadual. Mezenga, duas vezes, e Anderson Rosa fizeram os gols do time de Araraquara, que deixou a vaga nas quartas de final encaminhada. Diego Gonçalves diminuiu para o já classificado Mirassol -que, no entanto, viu o fim de uma invencibilidade de quase dois anos em seu estádio, onde não era derrotado desde junho de 2019, quando perdeu justamente para a Ferroviária.

Inter de Limeira vence, encaminha a vaga e rebaixa o São Caetano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um golaço nos acréscimos, a Inter de Limeira venceu o São Caetano por 1 a 0 na noite desta segunda (3), no Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Rafael Santos fez o gol da vitória. Na jogada, ele aproveitou a sobra perto da área, matou a bola no peito e chutou no ângulo, aos 49min. Com o resultado, a Inter chega à quarta vitória seguida e, com a vice-liderança do Grupo A praticamente garantida, deixa a vaga nas quartas de final encaminhada. Já a equipe do ABC está rebaixada para a Série A2, após 11 jogos sem vencer no estadual.