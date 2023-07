Abílio Nery/HR Amazonas é bicampeão amazonense de futsal da categoria Sub-9

Manaus/AM - O Abílio Nery Esporte Clube/HR Amazonas venceu o Guerreirinhos/Instituto Alves por 2 a 1 e conquistou o Campeonato Amazonense de Futsal da categoria Sub-9 Masculino pelo segundo ano consecutivo. A decisão aconteceu neste domingo (02/07), no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, em Manaus.

A história da competição foi definida em menos de 10 minutos de bola rolando. O camisa 23 José Vinícius abriu a contagem para o Abílio Nery aos 2 minutos do primeiro tempo. A vantagem aumentou aos 3 minutos e 20 segundos, com gol do camisa 5 Lucas Guilherme.

O Guerreirinhos passou a agredir mais o adversário e diminuiu aos 8 minutos e 10 segundos, com gol do camisa 5 Gustavo Santos. A equipe tricolor lutou até o fim, mas não conseguiu mudar a história da partida. Festa dos meninos do HR Amazonas, agora bicampeão e novamente representante do estado na Taça Brasil da categoria.

O time campeão, que foi comandado pelos professores Hugo Ronnan e Róger Souza, entrou na história do futsal amazonense com os seguintes atletas: Lucas Pyetro, Ozeias Silva, Alessandro Xavier, Lucas Guilherme, Ivan Benjamin, Pietro Henry, José Vinícius, Ycaro Geraldo, Vicente Soares, José Pedro, Davi Lucas, Rayllan Cristian e Guilherme Almeida.

A arbitragem da partida contou com os seguintes profissionais: João Murilo de Paula Campos (árbitro central), William Rodrigues Fernandes (árbitro auxiliar), Amanda Vieira Bento (anotadora), Rodrigo Rodrigues (cronometrista) e Marcelo Galvão (representante da FAFs).