Polícia ainda procura cabeça de jogador esquartejado após festa no Paraguai

Segundo a polícia, ele estava desaparecido há uma semana desde que desapareceu de uma festa no município vizinho de Pindoty Porã, no Paraguai.

Após ter partes do corpo encontradas no rio Iguatemi, em Sete Quadras (MS), a polícia brasileira ainda procura pela cabeça do jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos. O corpo do jovem foi achado no domingo (2).

