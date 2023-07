Craques do Futuro conquista Amazonense de Futsal Sub-13

Manaus/AM - A equipe Craques do Futuro é a grande campeã amazonense de futsal da categoria Sub-13 Masculino. A façanha aconteceu neste domingo (02/07) após a vitória por 2 a 1 sobre o Recanto/Central, em duelo realizado no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, em Manaus.

O time campeão venceu a finalíssima com gols marcados pelo camisa 29 Paulo Victor Maquiné, que mandou a bola para dentro do gol adversário aos 5 minutos e 40 segundos e 6 minutos e 30 segundos de jogo. O Recanto/Central vendeu caro a derrota e ainda descontou com o camisa 11 Lucke Gabriel.

Segundo o presidente da Federação Amazonense de Futsal (FAFs), Marcelo Galvão, o Estadual da categoria Sub-13 contou com a participação de 11 clubes: Craques do Futuro, Recanto/Central, Corinthians Manaus, Santos Manaus, PSC, Verona/Sangue de Boi, Vingadores, São Raimundo, Grêmio da Amazônia/Amigos do Ademir, Rio Negro/Athetic Academy e Craques do Futuro/DAE. O campeão da categoria garantiu vaga na Taça Brasil de Clubes do próximo ano.

Sob a liderança dos técnicos Leandro Lima e Eldo Campos, o Craques do Futuro fez história com os seguintes atletas no elenco: Elias Gomes, Christopher Williams, Janssen Guedes, Arthur Nicolas, Luiz Fabiano, Paulo Victor Maquiné, Marcelo Augusto, Erick Pereira, Ítalo Freires, Guilherme Alfaia e Paulo Gabriel.

A arbitragem da partida contou com os seguintes profissionais: Genilson Ferreira da Silva (árbitro central), Antônio de Souza (árbitro auxiliar), Amanda Vieira Bento (anotadora), Rodrigo Rodrigues (cronometrista) e Marcelo Galvão (representante da FAFs).