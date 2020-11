UBSs preferenciais com horário ampliado contra a Covid - 19

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

conteúdo de responsabilidade do anunciante

A Prefeitura de Manaus ampliou o horário de funcionamento de 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) preferenciais para o atendimento a pacientes com suspeita do novo coronavírus e outras síndromes respiratórias. Além do horário estendido nos dias úteis, dez delas com atendimento até às 21h, as unidades funcionam aos sábados até às 18h, domingos e feriados até às 12h.

As 18 unidades estão estrategicamente divididas por todas as zonas da cidade. A lista com os endereços e os horários de funcionamento pode ser encontrada no endereço eletrônico covid19.manaus.am.gov.br.

A ampliação de horário nestas UBSs faz parte de uma série de ações do município visando oferecer a máxima assistência à população, já que Manaus entra agora no nono mês de pandemia e ainda não há qualquer oferta de vacina. Além disso, as UBSs são porta de entrada para tratamento de Covid-19 no sistema público de saúde, dispondo de todo o suporte necessário, inclusive o atendimento diferenciado para pacientes com suspeita da doença.

Juntas, essas 18 unidades já atenderam mais de 220 mil pacientes em 2020. Com a ampliação do horário, a projeção é que o atendimento seja ampliado para mais 75 mil pessoas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Nas unidades também haverá a oferta de testes rápidos aos pacientes, de acordo com os sintomas apresentados e avaliação médica.

Até o dia 21 de novembro, Manaus contabilizava o total de 68.753 casos confirmados de Covid-19, com 380 pacientes com diagnóstico da doença internados e em tratamento e outros 46 internados sob suspeita.

Com o avanço da pandemia, outra medida tomada pelo município foi a contratação de mais 146 profissionais de saúde, de diferentes categorias. São enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos clínicos gerais e técnicos em patologia clínica, que já integram as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no combate aos vírus.

Fique atento aos sintomas e não deixe o vírus evoluir em seu organismo. Em caso de dor no corpo, febre, tosse, dificuldade de respirar ou perda de olfato e paladar, dirija-se a uma destas unidades. E não esqueça as medidas de prevenção: use máscara e faça uso do álcool gel, mantendo o distanciamento e o respeito aos demais protocolos de segurança. Para mais informações, acesse covid19.manaus.am.gov.br.