Transportadora abre nova unidade em Manaus com mais de 300 vagas de emprego

Manaus/AM - A transportadora Total Express anunciou a abertura de uma nova unidade em Manaus, com mais de 350 vagas para atuação como motoristas, conferentes, assistentes de operações, entregadores e agregados.

Os interessados devem enviar currículo para o email [email protected] Aqueles que desejam ser motorista agregado da Total Express podem entrar em contato por WhatsApp no número (92) 8594-6858.

Sobre a Total Express

Com quase 30 anos de experiência, a Total Express é a empresa privada com o mais amplo portfólio do país em soluções logísticas. Atendendo com excelência desde o pequeno e médio e-commerce até os gigantes do varejo, incluindo operações complexas de indústrias e governo. Com capilaridade que cobre 100% do território nacional, a Total Express tem capacidade de entregar até 700 mil encomendas por dia. Possui ainda a maior abrangência expressa do mercado com atendimento em mais de 600 cidades em 24 a 48 horas, além de infraestrutura completa e robusta, com mais de 12 hubs e 110 estruturas de Last Mile.