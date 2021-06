Sine Manaus oferta 271 vagas de emprego nesta sexta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 271 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (11), por meio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

Posto Constantino Nery

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, dentro do prazo de validade, possuir moto própria e ter experiência com varejo;

Atividades – atender os clientes com indicadores de cobertura, faturamento e itens especiais dos principais fornecedores. Implementar ações promocionais para desenvolvimento das vendas dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlacionadas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência no Sistema Folhamatic, Ponto Secullum, E-Social e Encargos;

Atividades – analisar e executar a rotina do Departamento Pessoal, elaborar folha de pagamento, rescisão, férias, encargos sociais, GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS), INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório), e E-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Departamento Pessoal” para [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Parque 10 ou adjacências: Flores, Adrianópolis e Nossa Senhora das Graças;

Atividades – realizar limpeza interna e externa da empresa e dos setores administrativos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Nova Cidade ou adjacências: Manôa, Oswaldo Frota, Francisca Mendes, Monte Sinai e Campo Dourado;

Atividades – realizar limpeza interna e externa da empresa e dos setores administrativos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Japiim ou adjacências: Eliza Miranda, Petrópolis, Coroado, Cachoeirinha e Distrito Industrial I;

Atividades – realizar limpeza interna e externa da empresa e dos setores administrativos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Cidade Nova ou adjacências: Conjunto João Paulo II, Oswaldo Frota I, Campo Dourado, Riacho Doce II, Francisca Mendes II, Santa Etelvina;

Atividades – realizar limpeza interna e externa da empresa e dos setores administrativos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para [email protected]

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, preparar carnes para a comercialização, desossando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando e cortando, manter a ordem e higiene do local, entre outras atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – retirar a carreta do porto e entregar ao cliente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista Carreteiro” para [email protected]

4 vagas – Operador de Extrusão Júnior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com máquina extrusora têxtil;

Atividades – retirar produção, pesar produção e organizar a área de trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Extrusão Júnior” para [email protected]

4 vagas – Operador de Extrusão Pleno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com máquina extrusora têxtil;

Atividades – responsável por iniciar as máquinas, retirar a produção, pesar a produção e organizar a área de trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Extrusão Pleno” para [email protected]

4 vagas – Operador de Extrusão Sênior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com máquina extrusora têxtil e ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – interpretação de fichas técnicas, parametrizar a máquina e interpretar a programação de produção. Iniciar as máquinas e dar suporte ao processo. Treinar pessoas e preencher relatórios.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Extrusão Sênior” para [email protected]

4 vagas – Mecânico de Tecelagem Júnior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção de máquinas de tear circular. Desejável ter conhecimento em metrologia, conhecimento no equipamento de tecelagem e vivência em tecelagem circular.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Tecelagem Júnior” para [email protected]

1 vaga – Eletrotécnico

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar em turnos;

Atividades – executar e participar de elaborações de projetos de eletromecânicas de máquinas, equipamentos e instalações. Trabalhar com extrusão elétrica e mecânica direcionada à industrial têxtil.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletrotécnico” para [email protected]

1 vaga – Mecânico Júnior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção de máquinas de tear circular e disponibilidade de horário para trabalhar em turnos. Desejável ter conhecimento em hidráulica e pneumática;

Atividades – interpretar esquemas e desenhos técnicos. Fazer relatórios diários e outras atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico Júnior” para [email protected]

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em MRP (ferramenta de estoque) e Excel Avançado. Possuir conhecimento em lista crítica, noções de PCP (sistema de gerenciamento de produção). Ter habilidade em negociação e senso de urgência.

Atividades – fazer aquisição de materiais indiretos e contratação de serviços em geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Administrativo” para [email protected]

2 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, dentro do prazo de validade e ter disponibilidade para viagens curtas;

Atividades – coletar, transportar e entregar mercadorias em geral, conferir cargas, realizar inspeções e reparos básicos no veículo. Comunicar-se em tempo real com os superiores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista Entregador” para [email protected]

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – fazer o corte, dobra e solda de materiais ferrosos para a montagem de peças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Serralheiro” para [email protected]

5 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar reposição e arrumação, seguindo o layout de mercadorias nas gôndolas, visando contribuir com o bom atendimento aos clientes. Providenciar o recolhimento de produtos sem condições de vendas e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas. Contribuir para a correta de sinalização de preço nas gôndolas, apoiar na separação, embalagem e armazenamento das mercadorias, bem como pela limpeza e organização dos equipamentos e ambiente de trabalho.

Enviar currículo e laudos médicos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Líder Operacional

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Logística ou Economia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria e condições de trabalhar no horário noturno e nos fins de semana. Imprescindível ter o curso de “5S”. Desejável que o candidato já tenha trabalhado na área militar ou que já tenha trabalhado em presídios. Possuir curso de Administração de Conflitos e morar no Distrito Industrial II ou adjacências: Cidade de Deus, Tancredo Neves, Zumbi I e II, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Armando Mendes, São José Operário e Cidade Nova;

Atividades – acompanhar demandas de logística, indicadores de equipe e liderar uma equipe de 18 a 30 pessoas. Melhorar os processos na área de logística, dentre outras funções pertinentes ao cargo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Líder Operacional” para [email protected]

4 vagas – Montador – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – executar serviços de linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Enviar currículo e laudos médicos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador (PcD)” para [email protected]

Posto Phelippe Daou

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para [email protected]

20 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de refrigeração bem como NR10, NR35 e possua Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – prestar assistência técnica, instalar e realizar a manutenção em aparelhos de climatização e refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Refrigeração” para [email protected]

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serralheria em geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Serralheiro” para [email protected]

1 vaga – Chefe de Seção de Hortifruti

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela gestão dos indicadores da área, da equipe de trabalho e promotores, escala da equipe, recebimento de mercadorias, pedidos, controle de abastecimento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Chefe de Seção de Hortifruti” para [email protected]

4 vagas – Chefe de Seção de Mercearia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela gestão dos indicadores da área, da equipe de trabalho e promotores, garantir a reposição de mercadorias nas gôndolas, controlar vencimentos e exposição de produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Chefe de Seção de Mercearia” para [email protected]

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – empilhar produtos, manipular a empilhadeira elétrica retrátil (sobre 12 metros, girar em 360º), manter a organização dos produtos no estoque.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira” para [email protected]

1 vaga – Motorista de Rota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotas, Carteira Nacional de Habilitação atualizada categoria “D” e curso atualizado de Direção Defensiva e Transporte de Passageiros;

Atividades – realizar rotas para indústria.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Rota” para [email protected]

3 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo correto registro e cobrança dos produtos, conferindo se as embalagens não estão violadas, a fim de evitar quebras de caixa e possíveis furtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa (PCD)” para [email protected]

15 vagas – Operador de Loja – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender no balcão as reclamações e sugestões dos clientes, dando a solução imediata no que for possível e realizar atendimento ao cliente de forma geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Loja (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Chefe de Açougue

Escolaridade – ensino médio cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo atendimento e manutenção do planograma (metodologia de organização e disposição dos itens na seção, que obedece a uma avaliação relacionada aos produtos mais procurados pelos clientes).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Chefe de Açougue” para [email protected]

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cortes e moer carnes quando solicitado pelos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

9 vagas – Auxiliar de Açougueiro

Escolaridade – ensino médio cursando ou completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar o balcão, seção de açougue e estar atento a necessidade de reposição ou compra dos itens para reposição.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Açougueiro” [email protected]

1 vaga – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em funções fabris, ter conhecimento em informática (nível usuário), possuir os cursos de Auditor da Qualidade e ISO 9001. Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – preencher formulários da qualidade, verificar se os procedimentos estão sendo seguidos pelos operadores de extrusão.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Inspetor de Qualidade” para [email protected]

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-12, NR-35, Metrologia e ter noções de boas práticas de fabricação. Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – operar máquina extrusora, de acordo com as especificações, realizar tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidades.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Extrusora” para [email protected]

1 vaga – Analista de Facilities

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia Civil, Arquitetura ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o Pacote Office completo e experiência com manutenções prediais. Diferencial ter trabalhado em shopping center;

Atividades – administrar contratos de segurança patrimonial, manutenção e conservação. Criar requisições de compras e demais rotinas administrativas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Facilities” para [email protected]

1 vaga – Orientador de Estacionamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de reservista e possuam disponibilidade de horário;

Atividades – controlar o acesso de veículos no estacionamento e orientar clientes prestando informações cabíveis ao cargo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Orientador de Estacionamento” para [email protected]

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Marketing ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Pacote Office avançado e ter vivência em negociação, gestão de contratos e processos de faturamento;

Atividades – controlar a elaboração de relatórios do comercial como de lojas, mall e mídia. Acompanhar a solicitação de instrumentos junto ao jurídico e apoio na recuperação de valores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Comercial” para [email protected]

5 vagas – Consultor de Vendas no ramo de Pós-graduação e MBA

Escolaridade – ensino superior cursando Administração ou Marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento com cursos de Pós-graduação, Cursos Intensivos, Televendas;

Atividades – prospectar vendas via telefone, visitas externas aos clientes e atividades com rotinas administrativas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Pós Graduação e MBA” para [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas no ramo de Curso de Inglês

Escolaridade – ensino superior cursando Administração ou Marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento com cursos de Pós-graduação, Cursos Intensivos, Cursos de Idiomas e Televendas. Desejável conhecimento Vindi, Hotmart, Spin Sales, Exact Sales, Scrip de Vendas;

Atividades – responsável pelo fechamento de novos contratos, apoio ao desenvolvimento de inteligência de mercado, criação e monitoramento de indicadores de desempenho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Curso de Inglês” para [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas no ramo de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino superior cursando Arquitetura ou Designer de Interiores;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no programa Promob, em vendas de móveis planejados e de designer de interiores. Desejável conhecimento em Autocad, Sketchup;

Atividades – prospectar vendas via telefone, visitas externas aos clientes e atividades com rotinas administrativas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Móveis Planejados” para [email protected]

6 vagas – Atendente de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos que residam nos bairros Nova Cidade, Campos Sales e Lírio do Vale;

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Atendente de Açougue” para [email protected]

5 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos que residam nos bairros Nova Cidade, Campos Sales e Lírio do Vale. Desejável Informática básica, curso de Atendimento ao Cliente e conhecimento do sistema Whintor;

Atividades – registrar mercadorias, produtos e serviços através de leitor ótico e recolher o pagamento das compras.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa” para [email protected]

3 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 30 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para [email protected]

35 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para [email protected]

2 vagas – Mecânico de Máquina Fluvial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especializado em mecânica de embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Máquina Fluvial” para [email protected]

48 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção em hidráulica, elétrica, pinturas e reparos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Artífice de Manutenção” para [email protected]

49 vagas – Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – especializado em monitoria de crianças em embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas diurnas de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial” para [email protected]