Sine Amazonas divulga 51 vagas de emprego para esta quinta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 51 vagas de emprego para esta quinta-feira (10/06). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador, no endereço eletrônico (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto ou Completo;

Com experiência na área.

OBS: Tenha disponibilidade de horário, seja pontual, queira sempre aprender, noção de contabilidade, curso de informática básica ou avançada, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MAQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter disponibilidade de horário, gostar de trabalhar na área de hospital, curso de maqueiro, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTOBOY/ENTREGADOR

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto ou Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Moto própria, CNH categoria A, disponibilidade de horário, celular com bom plano de internet móvel, dedicação e comprometimento, que conheça os bairros de Manaus, documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com ou sem experiência.

OBS: Informática avançada, deficiência leve, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.