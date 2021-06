Grupo Tapajós seleciona para vagas de nível médio e superior em Manaus

Líder no atacado de varejo farmacêutico da região Norte, o Grupo Tapajós está selecionando profissionais para oportunidades de emprego em Manaus. Ao todo, são 6 vagas, sendo quatro de nível médio (três para pessoas com deficiência - PCDs) e duas para ensino superior.

Além de salários compatíveis com cada função, os selecionados também terão benefícios como vale transporte, refeição no local de trabalho, seguro de vida, planos de saúde e odontológico, bem como todo tipo de incentivo para crescer e se destacar na empresa, que hoje emprega mais de três mil trabalhadores.

As vagas são para trabalhar no centro de distribuição do Grupo Tapajós e nas redes de drogarias que mantém em Manaus: Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma.

Há oportunidades para operador de caixa (PCD), auxiliar de estoque (PCD), consultor de vendas, auxiliar administrativo (PCD), gerente farmacêutico e farmacêutico, sendo esta última com contrato intermitente.

Requisitos

Entre os requisitos específicos, as vagas de nível médio requerem, além da conclusão desse grau de ensino, conhecimentos no pacote Office, experiência na área selecionada para concorrer à vaga e disponibilidade total de horário.

Já as demais vagas, para ensino superior, além da graduação no curso de Farmácia e disponibilidade de horário, exigem experiência prévia na área e conhecimento avançado no pacote Office.

Os candidatos PCDs também precisam apresentar laudo médico atualizado.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], até às 17h do dia 14 de junho, informando a qual vaga desejam concorrer. Para mais informações sobre as vagas na empresa acesse: https://www.linkedin.com/company/grupo-tapajos/