Sine Amazonas divulga 32 vagas de emprego para esta terça

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 32 vagas de emprego para esta terça-feira (18). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.



Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.



01 VAGA: CONSULTOR DE NEGÓCIO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Sistema de Informação ou Gestão Comercial;

Com experiência.

OBS: Com experiência em negociação com clientes, experiência em acompanhamento de indicadores estratégicos, ideal no CRM e ou outras ferramentas de interação com clientes, experiência em formulação de proposta técnica de vendas, experiência em análise do mercado local para venda de produto (software, serviços e soluções em gestão de documentos e informações corporativas), CNH categoria B, veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso desejável em recursos humanos, administração e áreas afins, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR (A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso desejável em informática, comunicativo, gestão de recursos, saiba trabalhar em equipe, foco nos resultados, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE SERVIÇO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência comprovada em obras civis, desejável treinamento de ST, NR12, NR20, pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Iniciativa, disposição, condução própria, responsável, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia;

Com experiência na área.

OBS: Proativo, disponibilidade de horário, com CRF ativo, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em indústrias do polo de duas rodas, metalúrgica ou áreas afins, inspeção de peças, revisão, medições, curso de metrologia e desenho técnico mecânico, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: APLICADOR DE PELÍCULA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em aplicação de película de controle solar, insulfilm, envelopamento e aplicação de PPF (película termoplástica), cursos desejáveis de informática básica e atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com roçagem, paisagismo, podagem de plantas, utilização e manutenção de roçadeira, podadeira e moto serra, ter curso de NR35, documentação completa e currículo atualizado.



08 VAGAS: MOTORISTA DE JULIETA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em direção de caminhões de porte tipo: canavieiro, bitrens, carretas ou basculantes; CNH categoria E, Mopp e direção defensiva, documentação completa e currículo atualizado.