Veja fotos de carreatas em último domingo pré-eleição em Manaus

Manaus/AM - Candidatos à prefeito e a vereadores aproveitaram o último domingo (8), antes das eleições para realizar carretas nas quatro zonas da capital. Desde cedo era possível acompanhar a intensa movimentação nas ruas de uma multidão que divulgava as propostas e números dos candidatos que na tentativa de conquistar a confiança e o voto da população.

Com eleições bem atípicas neste ano por conta da pandemia, a campanha não foi marcada pelas tradicionais passeatas “corpo a corpo”, como são conhecidas.

Elas foram substituídas pelo desfile de carros que hasteavam bandeiras e aplaudiam seus respectivos representantes. O primeiro turno das eleições acontecem no próximo domingo (15) e caso haja segundo turno, a população retorna as urnas no dia 29 de novembro.