Urnas da capital e interior do Amazonas já apresentam problemas

Manaus/AM - Uma hora após o início da eleições municipais no Amazonas, quatro urnas na capital e cinco no interior apresentaram problemas, de acordo com Almir Lopes da Silva, Secretário da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Ele afirmou que a votação transcorre dentro a normalidade. "Envolvemos uma logística de guerra. Temos de 15 a 20 localidades distantes da capital, de difícil acesso. Todos as seções estão funcionado. Nosso estado possui dois fusos horários, um destes é 2 horas a menos que Brasília", analisou Silva, que não informou a localização das urnas.

Nesta operação, o TSE contou com a colaboração de empresas operadores de aeronaves regionais, polícia, governo do Amazonas e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) no trabalho de orientação da medidas contra o novo coronavírus.