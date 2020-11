Falhas no E-título atrapalham quem precisa justificar ausência nas urnas

Manaus/AM - Muitos eleitores que tentaram justificar o voto pelo aplicativo E-título do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enfrentaram dificuldades por conta de falhas na plataforma.

Segundo o órgão, a “instabilidade é momentânea” e acontece devido ao grande número de acessos simultâneos. A orientação é que em caso de erro é que o usuário aguarde alguns minutos e tente novamente. Conforme informações divulgadas pelo TSE, até 7h50 mais de 400 mil eleitores já tinham justificado a ausência por meio do app.

Até agora mais de 12 milhões de brasileiros já fizeram o download do aplicativo. Além de servir para justificar o voto para quem está fora do domicílio, o E-título também serve como identificação no momento em que o eleitor se apresentar na secções no momento da votação.