TRE se manifesta após boatos de fraude em eleições em Manaus

Manaus/AM - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Aristóteles Thury, emitiu nota na manhã desta quinta-feira (19) em resposta às manifestações pela recontagem dos votos de candidatos a vereador e a favor do voto impresso ocorrida hoje em frente ao órgão.



"Apesar das dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Eleição Municipal de 2020, no Estado do Amazonas, transcorreu normalmente. A população amazonense pôde expressar sua livre vontade através do voto, na escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 61 municípios do interior do Estado. É uma vitória sem precedentes da Democracia frente às adversidades destes novos tempos".



O magistrado afirmou que qualquer tentativa de manifestação violenta ou de depredação do patrimônio público serão apuradas na forma da lei.



"Não se ganha uma eleição através da ameaça, da incitação à violência e da demonstração de força. Não manche a reputação de seu município. Participe do processo democrático como cidadão", finaliza Thury.