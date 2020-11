Site de apuração de votos do TSE sofre instabilidade e fica fora do ar

O sistema oficial de apuração do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ficou fora do ar neste domingo (15), pouco mais de uma hora após a totalização de votos nos municípios com fuso horário de Brasília.

Ainda neste domingo, fake news acerca de um ataque hacker foram divulgadas, afirmando que a invasão teria violado a segurança do sistema do TSE e ameaçado a votação das eleições municipais.



Apesar da instabilidade que ocorre agora no site, a falha não apresenta riscos para a apuração, já que as urnas eletrônicas não são conectadas à internet.