Símbolo entre os jovens, Amom surpreende mais uma vez em sua campanha

Manaus/AM - A campanha eleitoral chega na reta final com a candidatura de Amom Mandel à Câmara Municipal de Manaus mais uma vez se tornando um símbolo para a juventude. Destacando-se pela temática desenvolvida, pelas propostas ligadas à modernização dos serviços públicos e estilo absolutamente novo de se apresentar aos eleitores.

Amom, um microempresário da área de tecnologia de apenas 19 anos, fez uma campanha colaborativa em que recebeu sugestões de propostas, discutiu prioridades a serem trabalhadas e assumiu compromisso de plantar uma muda de árvore para cada voto que receber, sendo eleito ou não.

A campanha de Amom conquistou jovens de todas as classes, mas também recebeu adesões de pessoas mais experientes, como o médico Euler Ribeiro, o apresentador Valdir Correia, "o Garotinho", o oftalmologista Arnaldo Russo e também de diversas pessoas da periferia que estão apostando na vitória de um estreante na política partidária e que promete fazer diferente dos políticos que estão atualmente no poder.

Amom lembra que faz política desde muito cedo como voluntário da ONU e da Fundação Wikimedia, responsável pela Wikipédia, levando conhecimento através da tecnologia. E que agora decidiu entrar na política partidária para ampliar o trabalho e lutar pela modernização dos serviços públicos, com o uso de aplicativos. “Na Câmara Municipal, vamos trabalhar para fazer com que o próximo prefeito promova um choque de modernização na máquina pública e assim facilitar a vidas das pessoas, diminuindo a burocracia, digitalizando todos os processos e disponibilizando o acesso aos serviços públicos na tela do celular das pessoas”, destacou.



Revolução tecnológica

Segundo Amom, que é acadêmico de Direito da UFAM, "a revolução tecnológica vivenciada pela iniciativa privada precisa chegar ao setor público". “A máquina municipal funciona como se ainda estivéssemos no século passado. Vamos liderar um movimento para Manaus dar um salto tecnológico na saúde, na educação e em todas as áreas. Será um trabalho que vai envolver a participação da sociedade, de especialistas, num grande mutirão”, adianta.

Amom é um dos nomes relacionados entre os prováveis eleitos e diz que sua participação na política partidária vai além de um cargo de vereador. “Quero escrever uma nova história na política da cidade e já começamos mostrando diferença ao fazer a campanha de forma totalmente colaborativa. E o mandato não será diferente se eu for eleito”, garante.

Eleito ou não, Amom assumiu o compromisso de plantar uma árvore para cada voto que receber. “E as primeiras mudas já serão plantadas nos dias seguintes ao da eleição”.