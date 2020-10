Romero Reis apresenta propostas para saúde e geração de emprego

Manaus/AM - Na manhã deste sábado (31), o candidato Romero Reis, da chapa Manaus tem Pressa (Partido NOVO), e seu vice Eduardo Costa estiveram no centro comercial e na feira do Manoa, na Zona Norte de Manaus, panfletando e conversando com os feirantes e comerciantes. Romero falou sobre suas propostas para geração de emprego e renda e para os microempreendedores da cidade.



Com um microfone na mão e uma caixa de som, Romero foi para frente de uma loja e respondeu às perguntas dos trabalhadores sobre assuntos do dia a dia da cidade, na dinâmica “Se vira nos 30”.



A comerciante Maria Aparecida dos Santos questionou o candidato sobre qual será sua proposta para tratar o lixo em Manaus. “Vamos implantar uma usina de carbonização do lixo, que será uma parte reciclado e outra parte vai ser transformado em energia elétrica. Essa solução já funciona em países desenvolvidos e tem condições de funcionar aqui”, comentou.



O ambulante João Pereira, que sofreu junto com sua família com o coronavírus, perguntou ao candidato sobre o que ele pretende fazer pela saúde do município. Romero, que também teve coronavírus, defende mais atenção à saúde básica e preventiva com uma solução simplificada.



“Vamos aumentar o horário de atendimento das UBSs, que passarão a atender de 7h às 19h, com médicos capacitados, enfermeiros, técnicos de enfermagem, medicamentos e estrutura para funcionar. Vamos implantar um sistema de marcação de consultas online e atendimento digitalizado, onde será possível consultar o histórico dos pacientes em qualquer unidade de saúde”, respondeu.

Romero falou aos eleitores sobre sobre suas apostas para o microempreendedor. Ele acredita que o trabalhador deve ser incentivado para que acredite em seu próprio negócio e conte com a prefeitura que vai facilitar e digitalizar registros, licenças e cadastros, sem que ele precise se locomover ou aguardar prazos. “Tudo de forma instantânea e dentro da plataforma digital da Prefeitura de Manaus”.