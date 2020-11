Marcelo Amil critica venda do Garajão e propõe construir creches no local

Manaus/AM - O candidato a prefeito de Manaus Marcelo Amil (PCdoB) voltou a criticar nessa segunda-feira (9) a decisão dos vereadores sobre a aprovação para a venda do prédio. O candidato do PCdoB foi ao local e conversou com trabalhadores da região.



Construído no final da década de 80, o local pode abrigar 12 creches a serem adaptadas nas instalações. Segundo Amil, essas unidades vão atender os filhos dos trabalhadores que atuam no Centro da cidade, além dos moradores das zonas Sul e Centro-Sul.



O objetivo é trabalhar na questão estrutural do prédio para viabilizar a construção das creches, que serão divididas por faixa etária e vão reduzir a necessidade de espaços gratuitos para a educação infantil nessa região da cidade.



“Apresentei aos manauaras a proposta de adequar a estrutura do Garajão para construir em 9 dos 14 andares, 12 creches, das quais duas atenderiam exclusivamente crianças especiais. Com essa medida atenderíamos a integralidade dos trabalhadores e trabalhadoras do Centro, que precisam de creches, e ainda uma parcela significativa da zona sul de Manaus. Espero que não decidam também vender o prédio onde funciona a rodoviária, que proponho deslocar e ali construir também uma creche”, ressaltou.



Marcelo destacou ainda que espera que o atual prefeito deixe a decisão sobre o futuro do prédio para o novo gestor municipal. O prédio está desativado desde 2018, aguardando uma reforma que nunca aconteceu.



“Continuarei buscando soluções inteligentes para os problemas de Manaus, sem medo de ousar”, declarou.