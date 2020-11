Com 65 candidatos na eleição em Manaus, partido só elege um vereador

Manaus/AM - Nas eleições municipais de 2020, em Manaus, foram registradas 1.433 candidaturas, informa o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 43 candidatos declarados inaptos - 3% - e 1.390 que disputaram a eleição - 97%. Além disso, 27 vereadores disputaram a reeleição e a surpresa é que o partido com maior número de candidatos só elegeu um vereador.

Com 65 candidatos na disputa eleitoral em 2020, equivalente a 4,54% dos pleiteantes, o DC só conseguiu eleger o vereador Raiff Matos, que obteve 4.621 votos.

O Patriota, com 64 candidatos, elegeu também três vereadores. O pior desempenho nesse ranking ficou com o PT, pois tinha 64 na disputa e só elegeu um vereador.

Entre os cinco partidos - seis se incluir o PMN - com maior número de candidatos, quem se deu bem foi o Avante, que com 63 candidato elegeu quatro vereadores. Com o mesmo número de concorrentes, o PMN elegeu 3 vereadores e o PSB apenas um.