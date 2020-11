Cabo Maciel é abordado pela PF com dinheiro suspeito; coligação esclarece

Manaus/AM - A coligação "Coragem, compromisso e ação" emitiu nota para esclarecer a abordagem realizada por órgãos de fiscalização junto ao candidato a prefeito de Itacoatiara, Cabo Maciel (PL), na manhã desta quinta-feira (12). Durante a vistoria, agentes da Polícia Federal encontraram quantia em dinheiro no carro do candidato, o que levou a suspeita de compra de votos.



De acordo com a nota, Maciel se deslocava de sua residência até um comércio local e as cédulas seriam utilizadas para pagamento de despesas pessoas, fato sobre o qual prestou esclarecimentos.



"O comitê da coligação 'Coragem, compromisso e ação' e o candidato Cabo Maciel, cumpridores da legislação vigente, parabenizam as autoridades competentes, na medida em que esperam que esses tipos de procedimentos se intensifiquem na reta final da campanha eleitoral 2020, sobre todos os candidatos e comitês eleitorais, afim (sic) que Itacoatiara tenha eleições limpas, equilibradas e justas", diz trecho final da nota.



A assessoria da Polícia Federal informou que deverá divulgar uma nota oficial sobre o caso tão logo a ação for finalizada.