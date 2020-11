Barroso diz que ataque ao TSE não foi bem sucedido e nega vazamentos

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou que o tribunal não sofreu um “ataque [hacker] bem sucedido” neste domingo (15), primeiro turno das eleições de 2020.



De acordo com o G1, circulam nas redes sociais mensagens e posts de blog afirmando que o tribunal foi vítima de vazamento de informações no dia da eleição, com a divulgação de bases de dados de funcionários públicos.



“Nós estamos ainda apurando essa informação, mas não houve ataque bem-sucedido no dia de hoje, e nós temos muitas razões para supor que essas informações vazadas se refiram a ataques antigos. Não saberia ainda precisar de quando, mas certamente posteriores aos momento em que o Tribunal Superior Eleitoral reforçou com a proximidade das eleições seus sistemas de defesa”, disse o ministro.



O ministro ainda afirmou que “eventuais ataques cibernéticos não tem o condão de afetar o processo de votação porque as urnas não funcionam em rede e, portanto, não há esse risco”.



Além disso, segundo o presidente do TSE, o tribunal sofreu uma tentativa de ataque cibernético neste domingo, mas ele foi “neutralizado”.



“Houve uma tentativa de ataque hoje com grande volume de tentativas de acessos simultâneos. Foi totalmente neutralizado pelo TSE e pelas operadoras de telefonia e, portanto, também sem qualquer repercussão sobre o processo de votação”, disse Barroso.