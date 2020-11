Ao lado da família, Alberto Neto vota na zona Centro-Sul de Manaus

Manaus/AM - O candidato a prefeito de Manaus, Capitão Alberto Neto, registrou seu voto no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, no Centro, zona Sul, por volta das 11h deste domingo (15). Ele foi acompanhado pela esposa e dois filhos.



Na entrada da escola, o candidato concedeu coletiva de imprensa onde falou dos compromissos que firmou com o povo de Manaus.



"Nossa cidade vai ter saneamento básico, nós vamos transformar os lixões em geração de energia, nossa cidade vai fazer o dever de casa na preservação do meio ambiente. Com projeto A Casa é Sua nós vamos voltar a investir em habitação. Na Educação teremos escolas de tempo integral, escolas cívico-militares e creches com a iniciativa privada", disse.



O candidato aguardou na fila na entrada da seção, e tomou todos os cuidados de prevenção da Covid-19. Após o registro do voto, Capitão Alberto Neto acompanhou os votos da esposa, Fernanda Cavalcante, no Parque Dez, e da filha, Rayssa, no conjunto Morada do Sol. O candidato ficará com a família no restante do dia e acompanhará a apuração dos votos no conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul.