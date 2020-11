Após votar, Wilson Lima diz que é preciso combater 'fake news'

Manaus/AM - Em entrevista à imprensa após votar na Escola Estadual Sant'Anna, bairro Aleixo, zona Centro-Sul, o Governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) afirmou é necessário combater as "fake news" divulgadas por órgãos de imprensa vinculados a grupos de família e que estará aberto ao diálogo com o prefeito eleito após o segundo turno das eleições municipais.



"Neste momento, é importante que o leitor fique atento em cruzar essas informações e acessá-las por meio de veículos oficiais para ter noção de que são os números. É impressionante o quanto os grupos de família ganharam legitimidade hoje", declarou, ao ser indagado sobre o resultado das pesquisas de intenção de voto.



O governador ressaltou que não declarou apoio a nenhum candidato, mas que "as portas do palácio (do Governo do Amazonas ) estarão abertas no dia seguinte ao segundo turno para que a gente possa conversar e traçar as estratégias de trabalho em conjunto".



"A mensagem é que, aqueles que tiverem em segurança e sem comorbidades, que venham votar. Esse é um momento importante para a democracia", finalizou.