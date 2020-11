Amazonino lidera e coloca 12 pontos na frente de Almeida, revela pesquisa

Última pesquisa eleitoral de intenção de votos do Instituto Pontual, divulgada nesta sexta-feira, 13, a dois dias da eleição, mostra que o segundo turno deve ser confirmado entre os candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante).

Na totalização dos votos válidos, a pesquisa mostra Amazonino em primeiro lugar, com 32,3% e, com a margem de erro fica entre 35,1% e 29,5%. Na segunda colocação vem David Almeida, com 21,5% oscilando entre 24,3% e 18,7%.

Ricardo Nicolau (PSD) se mantém em terceiro lugar, com 12,9%, oscilando com a margem de erro entre 15,7% e 10,1%.

Zé Ricardo (PT) registrou 10,9% e com a margem de erro fica entre 13,7% e 8,1%.

Logo em seguida vem Coronel Menezes (Patriota), com 7,9%, oscilando entre 10,7% e 5,1%.

Empatado tecnicamente com Menezes vem o candidato do Republicanos, capitão Alberto Neto, com 7,7%, oscilando entre 10,5% e 4,9%.

Ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento amarga o sétimo lugar, com 4,8% na intenção de voto e, com a margem de erro, fica entre 7,6% e 2,0%.

Chico Preto (DC) cravou 1,0%, podendo chegar a 3,8% com a margem de erro.

Romero Reis (Novo) registrou 0,8% e com a margem de erro pode chegar a 3,6%.

Em último lugar, empatados, estão os candidatos Marcelo Amil (PCdoB) e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,1% cada e, podendo alcançar, cada um, 2,9% na margem de erro.

A pesquisa Pontual foi feita em toda a cidade de Manaus nesta semana, em que foram entrevistados 1224 eleitores e está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-08036/2020. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.