Wilson Lima agradece apoio de prefeitos do interior do Amazonas

Manaus/AM - O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas, Wilson Lima, postou nas redes sociais nessa quinta-feira (13), um vídeo agradecendo apoio de dois prefeitos: Antônio Uchôa (PSD), de Uarini, e de Lucenildo (PSC), de Alvarães.

“Olá meus amigos de Uarini, estou aqui com o prefeito Antônio Uchoa, estou passando para agradecer os votos que nós tivemos no primeiro turno. Isso é um reconhecimento do trabalho que temos feito por esse povo. Agora nossa vitória só estará completa no dia 30 de outubro, quando todo mundo voltar as urnas e apertar o 44”, disse o governador.

Em um outro vídeo, Lima aparece ao lado do prefeito de Alvarães e do deputado estadual Abdala Frase (Avante).

“Meu amigo e minha amiga de Alvarães, estou aqui com o prefeito Lucenildo. Estou aproveitando a oportunidade para agradecer a votação que nos tivemos no primeiro turno, agora essa vitória só estará completa no dia 30 de outubro”, reforçou Wilson Lima.