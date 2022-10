Desembargador inaugura Ouvidoria da Mulher no TRE-AM

Manaus/AM - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Jorge Lins, conduzirá, nesta quinta-feira (20), a inauguração das instalações da Ouvidoria da Mulher. A solenidade acontece às 10h, no Auditório Juiz Fausto Ferreira dos Reis, localizado no térreo do Fórum Eleitoral de Manaus, prédio anexo ao edíficio-sede da Justiça Eleitoral amazonense.

As ações da Ouvidoria da Mulher serão coordenadas pela juíza de Direito Lídia de Abreu Carvalho. De acordo com a ouvidora, será um canal especializado para o recebimento das demandas relativas contra a mulher, sobretudo à violência aos direitos políticos, à igualdade de gênero e à participação feminina, no âmbito do TRE-AM.

Explica a magistrada, ainda, que a Ouvidoria terá por objetivo principal promover a escuta ativa, ao receber e encaminhar aos órgãos competentes as demandas supracitadas, praticadas por representantes ou em função das atividades no âmbito do Tribunal. Já os registros internos serão encaminhados à Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, presidida pela Juíza de Direito Mônica Cristina Raposo da Câmara Chaves do Carmo.