Xiaomi lança Redmi Note 14 com recursos de IA e versão para público premium

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marca chinesa de smartphones Xiaomi lança nesta quinta-feira (30) no Brasil o Redmi Note 14, marcando a chegada de recursos de inteligência artificial em sua linha de produtos mais popular.

Os modelos receberam melhorias nas câmeras, agora com estabilização óptica e edições com IA; na construção, com corpo mais resistente a água e riscos; e no carregamento, que ficou mais rápido.

É também o lançamento mais abrangente da marca no país, envolvendo quatro modelos: Redmi Note 14 4G, Note 14, Note 14 Pro e, pela primeira vez, o Note 14 Pro+. Os preços sugeridos variam de R$ 2.499 a R$ 5.999.

O lançamento ocorre de forma simultânea na América Latina. Na Europa, chegou no início do mês, e, na China, em setembro de 2024.

No Brasil, a marca trabalha com três linhas principais. A considerada de entrada, com modelos mais básicos, é a linha Redmi, do modelo Redmi 14C. A intermediária é a Redmi Note, que agora abrange quatro versões. A mais premium é a Xiaomi, do 14T, lançado em outubro.

Com o Redmi Note 14 Pro+, o que até então era uma linha intermediária ganhou traços premium. Além de tela e processador mais avançados, o modelo conta com câmera de 200 MP, corpo à prova d'água (IP68), maior resistência e carregamento de 120 W. Custa a partir de R$ 5.999, similar ao Galaxy S25 base, lançado pela Samsung neste mês.

Para Luciano Barbosa, head de operações da DL, distribuidora oficial da Xiaomi no Brasil, a decisão de trazer o modelo mais avançado está em linha com a demanda do varejo e é uma exigência cada vez maior do consumidor brasileiro, que busca um aparelho que dure mais tempo.

"Nós sempre analisamos primeiro o mercado, entendemos onde tem demanda e depois trazemos o produto, e aí vamos analisar qual será o resultado, para vermos se na próxima geração continuamos trazendo ele e outros produtos top de linha", disse.

Em teste feito pela reportagem, destacaram-se a qualidade da tela, do tipo Amoled, com contrastes e cores intensos, e taxa de exibição de 120 Hz, dando mais fluidez às imagens. O celular também conseguiu executar vários aplicativos ao mesmo tempo sem engasgos.

Na caixa, ele é acompanhado pelo carregador de 120 W e uma capa de proteção.

O design dos modelos Pro passou por uma alteração e agora suas câmeras são dispostas em uma protuberância arredondada no centro do celular, o que pode não agradar a quem preferir modelos mais discretos. Também é exagerada a quantidade de aplicativos pré-instalados.

A câmera captura mais detalhes devido ao sensor de 200 MP, mas as imagens passam por um processamento que as deixa levemente lavadas e borradas. Os resultados são melhores em ambientes com iluminação natural.

Os recursos de IA são quase os mesmos de outros celulares Android, devido à presença do Gemini, do Google. O sistema operacional da Xiaomi acrescenta ferramentas como a remoção de objetos indesejados e preenchimento automático em fotos.

A Xiaomi também viu espaço no mercado para manter o lançamento de uma versão 4G, incompatível com a nova geração de conexão móvel, disponível no país desde 2022.

Segundo Barbosa, da DL, o mercado é menos competitivo em modelos médios com 4G, já que outras marcas incluem o 5G a partir dessa faixa de preço. Isso resulta em um celular com características intermediárias mas a um preço menor.

"Nós apostamos porque o Note 13 4G é recordista de vendas, então se uma família anterior foi superbem e se os concorrentes saíram, faz muito sentido continuar com uma linha nova", disse.

Os modelos Redmi Note 14 4G, Note 14 e Note 14 Pro começam a ser vendidos nesta quinta (30). O mais avançado, 14 Pro+, será disponibilizado a partir de fevereiro.

PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES

**Redmi Note 14 4G**

- Tela: Amoled de 6,67 polegadas, 120 Hz

- Processador: MediaTek Helio G99-Ultra (2,2 GHz octa-core)

- Câmeras: Principal de 108 MP, de profundidade de 2 MP, macro de 2 MP e frontal de 20 MP

- Bateria: 5.500 mAh com carregamento de 33 W

- Conexão 4G, NFC, recursos de IA

- Preço: R$ 2.499,99

**Redmi Note 14 5G**

- Tela: Amoled de 6,67 polegadas, FullHD, 120 Hz

- Processador: MediaTek Dimensity 7025-Ultra (2,5 GHz octa-core)

- Câmeras: Principal de 108 MP, ultra-wide de 8 MP, macro de 2 MP e frontal de 20 MP

- Bateria: 5.110 mAh com carregamento de 45 W

- Conexão 5G, NFC, recursos de IA

- Preço: R$ 2.999 (8 GB de RAM e 128 GB de memória) e R$ 3.699,99 (12 GB de RAM e 256 de memória)

**Redmi Note 14 Pro 5G**

- Tela: Amoled CrystalRes de 6,67 polegadas, 1,5K, 120 Hz

- Processador: MediaTek Dimensity 7300-Ultra (2,5 GHz octa-core)

- Câmeras: Principal de 200 MP, ultra-wide de 8 MP, macro de 2 MP e frontal de 20 MP

- Bateria: 5.110 mAh com carregamento de 45 W

- Conexão 5G, NFC, recursos de IA

- Preço: R$ 4.699,99

**Redmi Note 14 Pro+ 5G**

- Tela: Amoled CrystalRes de 6,67 polegadas, 1,5K, 120 Hz

- Processador: Snapdragon 7s (3a geração, 2,5 GHz octa-core)

- Câmeras: Principal de 200 MP, ultra-wide de 8 MP, macro de 2 MP e frontal de 20 MP

- Bateria: 5.110 mAh com carregamento de 120 W

- Conexão 5G, NFC, recursos de IA

- Preço: R$ 5.999,99