Veja quem ainda pode sacar abono do PIS/Pasep em 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram a pagar, nesta terça-feira (17), novo lote de beneficiários do abono do PIS/Pasep.

No caso do PIS, a Caixa começou a pagar o abono salarial 2020/2021 para trabalhadores nascidos em novembro e que ainda não receberam o valor por meio de crédito em conta.

Segundo o banco, são mais de 686 mil trabalhadores que têm direito ao saque do benefício a partir deste mês, totalizando mais de R$ 530 milhões em recursos disponibilizados.

Já no caso do Pasep, o Banco do Brasil deu início ao pagamento do abono a beneficiários com final de inscrição de número 4.

O abono do PIS/Pasep funciona como uma espécie de 14º salário para o trabalhador de baixa renda. Tem direito ao dinheiro extra quem trabalhou por pelo menos 30 dias no ano anterior e ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês.

Além disso, também é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

O valor do abono salarial varia de acordo com o número de meses trabalhados. Se o trabalhador exerceu profissão com carteira assinada no último ano inteiro, vai receber um salário mínimo, atualmente em R$ 1.045. No mínimo, vai receber R$ 88, valor correspondente a um mês.

Calendários do abono salarial PIS/Pasep 2020/2021

PIS: recebem na Caixa Econômica

Mês de nascimento Recebe a partir de

Julho 16 de julho de 2020

Agosto 18 de agosto de 2020

Setembro 15 de setembro de 2020

Outubro 14 de outubro de 2020

Novembro 17 de novembro de 2020

Dezembro 15 de dezembro de 2020

Janeiro 19 de janeiro de 2021

Fevereiro 19 de janeiro de 2021

Março 11 de fevereiro de 2021

Abril 11 de fevereiro de 2021

Maio 17 de março de 2021

Junho 17 de março de 2021

Pasep: recebem no Banco do Brasil

Final de inscrição Recebem a partir de

0 16 de julho de 2020

1 18 de agosto de 2020

2 15 de setembro de 2020

3 14 de outubro de 2020

4 17 de novembro de 2020

5 19 de janeiro de 2021

6 e 7 13 de fevereiro de 2021

8 e 9 17 de março de 2021

Para saber se tem direito ao dinheiro do abono, é preciso consultar os canais da Caixa e do Banco do Brasil.

No caso do PIS, é possível sacar o valor com Cartão Cidadão e senha cadastrada, em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O resgate também pode ser feito em agência da Caixa, com documento de identificação. Correntistas do banco têm o abono depositado diretamente na conta, caso haja movimentação.

Já no caso do Pasep, o saque é feito nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação. Servidores correntistas recebem o dinheiro diretamente na conta. Quem tem conta em outro banco pode fazer a transferência em uma agência ou pela internet.

Embora esteja sendo pago o ano 2020/2021, o trabalhador pode sacar o abono anterior do PIS, 2019/2020.

No caso do PIS, a Caixa afirma que o prazo estendido vai até 30 de junho de 2021.

No caso do Pasep, o BB diz que o prazo para o exercício 2019/2020 se encerrou em 30 de junho de 2020 e foi pago a todos os clientes do banco.

Como consultar o número de inscrição no PIS/Pasep

Para verificar o número do PIS/Pasep, o trabalhador precisa procurar alguns documentos. No caso do PIS, a numeração é a mesma do NIS (Número de Identificação Social) e do NIT (Número de Identificação do Trabalhador), encontrada na carteira de trabalho e no extrato do FGTS, por exemplo.

Os números também podem ser obtidos nas agências da Caixa Econômica (PIS) e Banco do Brasil (Pasep). O PIS/Pasep também pode ser obtido pelo site do Cnis (base de dados do governo).

No site https://cnisnet.inss.gov.br/, clique em '"Cidadão" e, em seguida, em "Inscrição". Clique, depois, em "Filiado". Será necessário informar nome completo, da mãe, data de nascimento e CPF.