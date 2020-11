Com inflação, salário mínimo deve ser de R$ 1.087,84 em 2021

O Ministério da Economia, informou nesta terça-feira (17), que subiu de 2,35% para 4,10% a estimativa de inflação de 2020, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

De acordo com o grupo Globo, se o aumento da inflação previsto previsto pelo governo se confirmar, o reajuste do salário mínimo de 2021m também deve ser maior que o estimado anteriormente.

O salário mínimo atual é de R$ 1.045. Com a previsão para o INPC no acumulado de 2020, o valor subiria para R$ 1.087,84, ou seja, R$ 20,84 a mais do que a última proposta oficial do governo para o salário mínimo de 2021, de R$ 1.067, divulgado em agosto.