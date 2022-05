Uber entra no mercado de ônibus para festa nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uber anunciou nesta segunda (16) uma série de atualizações em sua operação nos Estados Unidos. Entre as medidas, o app de carona passa a oferecer corridas de ônibus e vans fretados.

O Uber Charter, que será lançado nas próximas semanas, permite que os usuários reservem ônibus para levá-los a festas como casamentos e outros eventos. Também terá a opção de fazer a festa no próprio veículo, com limusines e ônibus balada.

O CEO do Uber, Dara Khosrowshahi, diz que as mudanças acompanham a retomada do mercado de eventos após dois anos de pandemia.

Com as novas funcionalidades, também será possível escolher motoristas que trabalhem com veículo elétrico. A funcionalidade já está disponível em Los Angeles, São Francisco, San Diego e Dubai, segundo a empresa.

Procurada pela reportagem, a Uber diz que, até o momento, não há previsão para a chegada das novidades ao Brasil.