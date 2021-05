Tim e Nokia lançam projeto piloto de 5G sem dependência de 4G em área rural

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tim e Nokia vão lançar nesta terça (11) um programa piloto do 5G puro —que não depende da rede 4G— em áreas rurais. Os testes vão começar na fazenda modelo do IMA (Instituto Matogrossense de Algodão), em Rondonópolis (MT), onde a tecnologia será usada no cultivo de algodão.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vão participar do lançamento do programa, feito em parceria com a Conectar Agro, associação criada por grandes empresas do setor para promover a tecnologia no campo.