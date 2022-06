Teoria do mais tolo explica NFTs e criptomoedas, diz Bill Gates

Gates já havia criticado o bitcoin anteriormente, dizendo que as pessoas deveriam ter mais cuidado nas operações com o criptoativo.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O fundador da Microsoft, Bill Gates, disse que criptomoedas e NFTs são uma classe de ativos "100% baseada em um tipo de teoria do mais tolo, de que alguém vai pagar mais por isso do que eu".

