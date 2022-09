Taurus dá desconto em fuzil e lança arma para comemorar 7 de Setembro

Em julho deste ano, o número de armas de fogo nas mãos dos CACs chegou a 1 milhão. Essas categorias têm sido as mais beneficiadas por normas editadas no governo Bolsonaro. Muitos têm aproveitado para andar armados mesmo quando não estão a caminho dos locais de prática de tiro ou caça.

Entre os novos modelos, há os com gravação da bandeira do Brasil e a frase "já raiou a liberdade no horizonte do Brasil".

"A primeira pistola que fabricamos está agora renovada para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil", anuncia em seu perfil no Instagram.

A decisão ocorre às vésperas do 7 de Setembro, data em que são esperados atos bolsonaristas em apoio ao presidente --uma das principais bandeiras do grupo é o armamento.

A iniciativa ocorre em um momento de tensão. Nesta segunda (5), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin determinou restrições sobre o número de armas e munições que podem ser obtidas por CACs (caçadores, atiradores e colecionadores), sob o argumento de aumento do risco de violência política na campanha eleitoral.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Taurus está oferecendo "condições especiais" para a compra de fuzis e carabinas. A promoção faz parte da Semana Brasil, espécie de Black Friday antecipada para incentivar as vendas do varejo criada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) em 2019.

