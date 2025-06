São Paulo é o primeiro e o último estado no primeiro lote de restituição do IR; entenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo foi o único a ter mais de 1 milhão de contribuintes que receberam a restituição no primeiro lote pago pela Receita Federal na última sexta-feira (30).

O Estado tem o maior número de contribuintes que já receberam o dinheiro, mas o menor percentual entre os que foram contemplados. O fisco devolveu a quantia a mais para 1.705.528 pessoas do estado, mas o número corresponde a 32,5% dos que têm direito à restituição em São Paulo. O segundo estado com maior percentual de restituição pendente é o Paraná, onde 32,8% das pessoas com direito ao reembolso entraram no primeiro lote.

Em todo país, o pagamento por Pix foi solicitado por quase sete a cada dez contribuintes que terão restituição. Segundo a Receita, 69,4% que vão receber do fisco escolheram essa modalidade. Já outros 30,6% optaram pelo depósito em conta bancária.

Nenhum estado já teve metade dos contribuintes com direito à restituição no primeiro pagamento. Piauí é o líder neste quesito, com 47,4%, seguido por Acre (45,7%) e Ceará (45,4%).

O primeiro lote foi pago a 6.198.538 pessoas, que receberam R$ 10,8 bilhões. O lote também incluiu contribuintes que caíram na malha fina em anos anteriores e receberam R$ 1,96 bilhão.

A relação só teve pessoas com prioridade legal (idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e doença grave, e contribuintes que têm o magistério como maior fonte de renda proveniente) e quem usou a declaração pré-preenchida e também optou por receber via Pix.

Ainda haverá mais quatro lotes, entre junho e setembro, com pagamento no último dia útil de cada mês. O próximo deve ter a consulta liberada por volta de 23 de junho, e o valor será depositado em 30 de junho.