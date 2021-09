Saiba o que são vendas casadas e os tipos que podem ser denunciados

O professor explica que o ideal é, antes de procurar o judiciário, tentar resolver a situação administrativamente. “Infelizmente a prefeitura municipal extinguiu o Procon Manaus em 2020, diminuindo a quantidade de opções aos cidadãos, mas ainda temos o Procon Estadual, por meio do que se pode solicitar que o banco seja obrigado a apresentar documentos que esclareçam a cobrança, evitando que os consumidores ingressem com processos judiciais sem ter a documentação necessária para comprovar seus direitos”.

“Um ‘combo’ é uma prática comercial benéfica ao consumidor, que pode adquirir mais de um produto ou serviço por um preço muitas vezes menor do que se adquirisse separadamente, mas isso é uma escolha do consumidor. Quando não se tem escolha, se configura a venda casada, e essa pode ser alvo de denúncias aos órgãos de proteção ao consumidor, levando à aplicação de multa contra a empresa. O prejuízo da empresa pode ser ainda maior, pois o cliente pode ingressar com uma ação judicial exigindo a reparação dos danos”, enfatiza Flávio.

Conforme explica o professor, é direito do consumidor adquirir apenas o que solicitar, sem ter a concretização da venda ou as condições de preço e taxas atreladas a outra compra.

Conforme art. 39 e incisos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a prática abusiva ocorre quando a compra e efetiva utilização de um produto ou serviço está condicionada a outra, sem dar ao consumidor a faculdade de obtê-lo ou não.

